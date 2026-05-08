Casertana-Salernitana, fischia Di Loreto: arbitro 'da tripla' coi granata

Anche un derby perso per la squadra di Cosmi col fischietto di Terni

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Salerno.  

Sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni ad arbitrare Casertana-Salernitana, match di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, in programma domenica alle 21 allo stadio Pinto. Il fischietto umbro avrà come assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Matteo Lauri di Gubbio. Mattia Nigro di Prato sarà il quarto uomo; al VAR Mattia Ubaldi di Roma 1.

Sono tre i precedenti in stagione che accompagnano la Salernitana e Di Loreto. Il bilancio parla di una vittoria, di un pareggio e di una sconfitta. In ordine temporale, il successo arrivò all'esordio in campionato sul Siracusa con gol su rigore di Knezovic (1-0). Poi il pari con rimpianti con il Trapani (1-1). Infine, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, il ko interno con il Benevento che valse la consegna della promozione diretta ai sanniti in serie B (0-1). Due direzioni e due ko per la Casertana: 1-0 a Monopoli nello scorso campionato e 3-1 col Cassino nel campionato di Serie D 2022/23.

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