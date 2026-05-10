Casertana-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi riparte dal tridente Debutto rovente per la Bersagliera. Cosmi tra un dubbio in difesa e le certezze

Un primo round tutto da vivere. Il cammino della Salernitana nei playoff serie C parte da un super derby (fischio d'inizio ore 21). In un Pinto sold-out, i granata vogliono certificare il rango di favorita nella corsa alla serie B ma deve fare i conti con una trasferta rovente. Perché la Casertana, indenne nei primi due turni interni con Atalanta Under 23 e Crotone, ora vuole regalarsi una serata da sogno. Per la Bersagliera l'avversaria più calda sotto il profilo ambientale, per i falchetti la voglia di continuare un percorso importante seppur al cospetto di una big del campionato.

Le scelte di Cosmi

Parola d'ordine: continuità. La Salernitana riparte dal 3-4-1-2, con Cabianca favorito su Berra per sostituire l’infortunato Arena, e Villa al rientro sull’out mancino. In mezzo al campo ci saranno Tascone e De Boer. In avanti lo stesso tridente proposto nelle ultime tre giornate di campionato, quello composto da Ferraris, Ferrari e Lescano.

Le probabili formazioni di Casertana-Salernitana:

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Pezzella, Toscano, Girelli, Liotti; Casarotto, Butic. All. Federico Coppitelli

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Cabianca, Golemic, Anastasio; Longobardi, Tascone, de Boer, VIlla; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Serse Cosmi