Salernitana, "Pronti a dare tutto": la carica social dei granata I messaggi dei calciatori granata dopo la vittoria con la Casertana

“Pronti a dare tutto”. Armando Anastasio commenta così sui social l’affermazione della Salernitana sulla Casertana nella gara d’andata del Pinto. Il primo round si è colorato di granata ma i ritmi forsennati dei playoff di serie C non permettono di poter staccare la spina. Mercoledì sera, in un Arechi che si preannuncia rovente, i campani devono staccare il biglietto per il secondo turno della fase nazionale. Il difensore, al pari di Giuseppe Carriero ed Emmanuele Matino, hanno pubblicato alcuni scatti della serata del Pinto. Spunta anche il messaggio di Mattia Tascone, tra i migliori ieri sera: “Avanti così granata”, il grido di battaglia del centrocampista. E all’orizzonte ci sono i prossimi 90 minuti.