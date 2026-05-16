Salernitana, Cosmi pensa alla continuità: un solo dubbio verso Ravenna Il tecnico deve valutare il recupero dei big sotto il profilo fisico e mentale

Terza gara in appena una settimana. La Salernitana fa i conti con i ritmi infernali dei playoff. L’entusiasmo per il passaggio del turno, testimoniato anche dalle parole dei calciatori e dai messaggi social, fa i conti però anche i primi segni della stanchezza. Serse Cosmi deve gestire 180’ nelle gambe con una pressione non indifferente per il derby con la Casertana. Un grande dispendio di energie sotto il profilo fisico e soprattutto nervoso da tenere in grande considerazione

Le idee di Cosmi sulla formazione

Con il Ravenna, squadra come i granata subentrata nei playoff domenica scorsa, per Cosmi c’è da fare i conti con le prime riflessioni in chiave formazione, con l’aspetto non secondario di non poter contare né sul fattore campo né sul miglior piazzamento. Sarà una Salernitana offensiva ma non all’assalto. Mancherà Matino e al suo posto Berra è l’indiziato a completare la difesa con Golemic e Anastasio. Si valutano le condizioni di Tascone e De Boer, coppia che garantisce geometrie ed intensità, indiziata a ripartire dal 1’. Cabianca e Villa devono gurdarsi le spalle dal rampante Longobardi. La tentazione è forte anche nell’idea di riproporre il tridente iniziale: Lescano ha tirato il fiato nel cuore del secondo tempo, Ferrari e Ferraris sono in uno stato di grazia. Achik è lo ‘spaccapartite’ che può far saltare il banco a gara in corso. Questo pomeriggio la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi.