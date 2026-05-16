Salernitana, l’Arechi verso il record. E la Siberiano prepara una sorpresa Si viaggia verso le 20mila presenze. Il cuore pulsante del tifo pensa ad un omaggio nel prepartita

Sarà un catino rovente. “Io con questa gente non ho paura di nessuno”. Tuonava così Serse Cosmi subito dopo il pari con la Casertana, la corsa a perdifiato verso la Curva Sud Siberiano al gol di Achik, battendosi la mano sul cuore, indirizzando messaggi al bacio per la sua gente. “Questo boato mi ha emozionato”, le parole dell’allenatore che si affida anche al fattore Arechi per continuare a sognare. Il Principe degli Stadi indosserà il vestito migliore e prepara una sorpresa: si lavora per uno scenografia per iniziare con il piede sull’acceleratore il doppio confronto con il Ravenna.

Ultime ore di prelazione per gli abbonati

La Curva Sud Siberiano al momento appare sold-out. C’è un però: i possessori di abbonamento alle gare interne dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2025/26 potranno usufruire del diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto nel posto e nel settore indicati sul proprio abbonamento a tariffa intera oppure ridotta, se rientranti nelle categorie designate (donna, over 65 o under 14). Tale diritto sarà esercitabile esclusivamente in modalità digitale fino alle 15:00 di sabato 16 maggio. Tutti i posti occupati dagli abbonati nel corso della regular season, dunque, non risulteranno vendibili a terzi nel periodo di prelazione e resteranno a disposizione per l’acquisto da parte dei soli abbonati. Nella giornata di sabato 16 maggio, dalle 15:01 alle 15:59, le vendite si fermeranno temporaneamente e ripartiranno alle 16:00. Da quel momento, i posti che non risulteranno venduti agli abbonati in fase di prelazione torneranno disponibili per il libero acquisto, insieme agli altri eventualmente rimasti ancora invenduti.