Disservizi tecnici, sospesa la prevendita di Salernitana-Ravenna Stop alla corsa al biglietto

Rallenta la corsa ai biglietti per Salernitana-Ravenna. Non per mancanza di entusiasmo nei tifosi granata (superata quota 12mila) per un problema tecnico. In mattinata, diversi tifosi avevano registrati disservizi soprattutto nel poter utilizzare la fase di prelazione riservata agli abbonati. Pochi minuti fa l'annuncio del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che la prevendita dei biglietti per la gara Salernitana-Ravenna è temporaneamente sospesa a causa di un problema tecnico del servizio di ticketing non dipendente dal club. L’ufficio biglietteria e Ticketone sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Seguiranno comunicazioni ufficiali su modalità e tempi di ripresa delle vendite". Una frenata che rischia di avere ripercussioni nei numeri da capogiro fatti registrare ieri, con quota 12mila superata in meno di 24 ore di prevendita.