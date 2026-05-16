Salernitana, obbligo di tessera del tifoso per la trasferta di Ravenna

Trasferta sì ma con limitazioni. La Salernitana potrà contare sul calore dei 550 cuori che andranno a gremire il settore ospiti del Benelli di Ravenna ma spuntano delle postille. La trasferta sarà aperta ai tifosi solo però possessori della tessera del tifoso. Questa è la condizione posta dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che rimanda al Gos le misure per la sfida di mercoledì.
In particolare, come si legge nella determinazione resa nota ieri, "si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "US Salernitana 1919", nel limite stabilito dall'Autorità di P.S.; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".