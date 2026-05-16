Salernitana, appello Curva Sud Siberiano: "Col Ravenna servirà aiuto di tutti" Gli ultras annunciano la scenografia: "Chiediamo ai tifosi di arrivare con anticipo allo stadio"

"Sempre e per sempre, come ampiamente detto in più occasioni, dalla stessa parte ci troverai. Sempre e per sempre per questa maglia, per i nostri ideali e a difesa della nostra città". La Curva Sud Siberiano carica in vista di Salernitana-Ravenna. Il cuore pulsante annuncia la realizzazione di una scenografia: "Ci sono occasioni che vanno oltre, e che sono la rappresentazione di un intero popolo che si rivede in quei colori. È domenica è una di queste occasioni. Per l’occasione stiamo preparando una coreografia che coinvolgerà tutta la Curva e chiediamo a tutti la massima collaborazione. Invitiamo tutti ad arrivare allo stadio con largo anticipo e a seguire attentamente le indicazioni che verranno date dai responsabili della Curva prima dell’inizio della gara. Ognuno, con un piccolo gesto, sarà parte fondamentale dello spettacolo.

La preparazione di questa coreografia, realizzata in pochissimi giorni, ha richiesto un enorme sacrificio economico, organizzativo e umano da parte di tanti ragazzi che hanno dedicato tempo, lavoro e passione esclusivamente per questi colori. Per questo chiediamo, a chi ne avrà possibilità, di contribuire con una piccola offerta che verrà raccolta agli ingressi della Curva e degli altri settori. Anche il più semplice contributo può aiutare a sostenere tutto ciò che viene realizzato per la Salernitana e per la nostra gente. Domenica facciamo vedere ancora una volta cosa significa essere Salerno. Perché, lo sai o non lo sai?, il granata è l'unico colore che ci fa sentire vivi. Tutti uniti con i colori al cielo".