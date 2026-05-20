LIVE | Ravenna-Salernitana, la diretta web del match

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Ravenna-Salernitana, la diretta testuale del match

RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Donati, Bianconi, Esposito; Da Pozzo, Di Marco, Lonardi, Mandrolini, M., Falbo; Spini, Fischnaller. Allenatore: A. Mandorlini

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera - assistenti: Consonni e Cadirola. IV uomo: Cerbasi. VAR: Baroni /AVAR: Ursini

IL PRE-GARA. Serse Cosmi si affida ai suoi titolarissimi per il ritorno dei quarti di finale dei play-off di serie C. Una sola novità rispetto all'undici che, all'andata, si è imposto con il risultato di 2-0. In difesa torna Matino al posto di Berra. Per il resto tutto invariato. Davanti a Donnarumma Golemic ed Anastasio completano il trio difensivo. Cabianca e Villa saranno gli esterni con De Boer e Tascone in mediana. Davanti Lescano e Ferrari con Ferraris sulla trequarti.