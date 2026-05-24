Salernitana-Union Brescia, le probabili formazioni: Cosmi vuole continuità In un Arechi rovente (ore 21), la Bersagliera vuole indirizzare il discorso qualificazione

Il primo atto di una semifinale che si preannuncia scoppiettante. L'Arechi ci mette il record stagionale, la voce e la passione. Alla Salernitana il compito di ripetere la perfezione dei 180' con il Ravenna per battere l'Union Brescia nella gara-1 della semifinale playoff serie C (fischio d'inizio alle ore 21:00, diretta in chiaro su Rai Sport) e indirizzare il discorso qualificazione. Il tutto in una serata che si preannuncia da brividi, nel ricordo del 24 maggio, data che è un pugno nello stomaco per la città di Salerno, non solo per il popolo granata. Motivazioni extra per provare a confermare le sensazioni positive con il quale la Salernitana arriva alla doppia sfida con i lombardi, in quello che ha il sapore dello scontro fra le due deluse dello scorso campionato di serie B (il Brescia di Cellino venne escluso dal campionato per motivi extracalcistici per poi rinascere sulle ceneri della Feralpisalò, la Salernitana battuta in quel playout di fine giugno con la Sampdoria dopo un'estate a suon di carte bollate).

Le scelte di Cosmi

I granata vogliono dare continuità al momento d’oro, fatto di tre vittorie e un pareggio fin qui nei playoff. Mancherà Serse Cosmi, out per squalifica. Al suo posto ci sarà Scurto a guidare la squadra. Il tecnico è tentato dalla possibilità di schierare per la quinta sfida in quattordici giorni il suo undici predefinito. Conferme in difesa per il terzetto Matino-Golemic-Anastasio. In mezzo al campo si ripartirà da Tascone e De Boer, con Villa e Cabianca sulle corsie. In attacco Lescano-Ferrari danno garanzie sotto il profilo della tenuta fisica, con Achik e Inglese che inseguono.

Salernitana-Union Brescia, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari. All: Scurto (Cosmi squalificato).

Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Cisco, Mercati, Zennaro, De Maria; Mallamo, Cazzadori; Crespi. All: Corini.