Salernitana-Union Brescia, carica ultras: "In campo c'è un popolo intero"

Un appello social. Nel giorno di Salernitana-Union Brescia, la Curva Sud Siberiano chiama a gran voce il popolo granata a trasformare l'Arechi in un catino caldissimo: "Questa sera non scende in campo solo una squadra. Questa sera scende in campo un popolo intero. Novanta minuti in cui ognuno di noi dovrà sentirsi parte di qualcosa di più grande: una voce sola, un battito solo, una maglia sola. In una semifinale playoff non bastano i piedi, serve il cuore. E il NOSTRO dovrà battere più forte di tutto. Cantiamo fino all’ultimo secondo.
Sosteniamo questi ragazzi anche quando le gambe peseranno, anche quando il fiato mancherà. Facciamogli sentire che dietro ogni contrasto, ogni corsa, ogni pallone c’è una città intera pronta a lottare con loro. Oggi nessuno guardi la partita,tutti dobbiamo giocarla. Stringiamoci attorno alla NOSTRA Salernitana, con orgoglio, passione e amore,perchè certe NOTTI NON SI SPIEGANO...SI VIVONO INSIEME!"