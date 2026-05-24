FOTO - Salernitana, omaggio da brividi all'Arechi per i quattro angeli granata Quattro piccolissimi tifosi hanno omaggiato la Curva

Un momento toccante. Salernitana-Union Brescia si apre con un ricordo da brividi. Il 24 maggio resta una data indelebile nel cuore del popolo della Bersagliera. La tragedia della galleria Santa Lucia, la scomparsa di Vincenzo Lioi (15 anni), Ciro Alfieri (16 anni), Giuseppe Diodato e Simone Vitale (entrambi 23 anni), i quattro angeli di Salerno, è cicatrice che non guarisce. All’Arechi, prima del fischio d’inizio della semifinale d’andata, quattro piccolissimi tifosi hanno consegnato nei pressi della Curva Sud Siberiano quattro omaggi floreali in ricordo dei quattro tifosi sulle note di Angel di Robbie Williams. L’Arechi ha cantato fortissimo ed esposto uno striscione: “Enzo, Ciro, Peppe e Simone: la Curva Sud custodirà in eterno le vostre voci. Sarete per sempre eco dei nostri cori”.

Momento di cordoglio che ha emozionato tutto lo stadio. Anche dalla Curva Nord che ospita i 250 cuori arrivati da Brescia è stato esposto uno striscione nel ricordo dei quattro tifosi. Applausi scroscianti, con l’Arechi che ha poi ricambiato con un coro.