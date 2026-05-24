Salernitana-Brescia 1-1, Scurto: «Il pari lascia rabbia ma è tutto aperto» Il vice-allenatore granata: "Sarebbe stata difficile anche in caso di vittoria"

L'amarezza è tanto. Giuseppe Scurto ha commentato Salernitana-Union Brescia 1-1 ai microfoni di Rai Sport analizzando i primi 90 minuti di una semifinale playoff Serie C apertissima: “Probabilmente nel primo tempo il Brescia ha creato più di noi. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, trovando il gol e difendendo bene. Il pari è giusto seppur dispiace tanto per questo gol nel recupero.

Per il vice-allenatore anche il compito di sostituire Serse Cosmi, in tribuna causa squalifica. Scurto ha sorriso, sottolineando la centralità del tecnico: "Sostituire Cosmi è difficile, il mister è da serie A. Sappiamo le sue richieste e abbiamo aiutato i ragazzi il più possibile. Ora andremo a Brescia per una gara equilibrata. Sappiamo le difficoltà ma è tutto aperto così come lo sarebbe stato in caso di vittoria. Ora dobbiamo recuperare bene e presentarci al meglio mercoledì".