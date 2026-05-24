Salernitana-Brescia 1-1, Corini: «Nel gol di Crespi c'era il nostro cuore» Il tecnico delle rondinelle: "Non meritavamo di perdere, è un pari pesantissimo"

Un pareggio pesantissimo. Eugenio Corini ha commentato Salernitana-Union Brescia 1-1 ai microfoni di Rai Sport, sottolineando la prova orgogliosa dei lombardi: “Il pari è figlio della prestazione, Crespi ha fatto un super gol. Però volevamo tutti il pari e c’è lo spirito della squadra in quella giocata. Nel primo tempo pensavamo di meritare il vantaggio. Abbiamo giocato con personalità, coraggio. L’avevamo preparata così. Penso che la partita sia stata interpretata bene, abbiamo fatto tre gol, di cui due annullati per episodi, ad una squadra che è in fiducia. La lettura della partita è stata corretta. Abbiamo preso un gol brutto, De Boer è stato bravo ed ha fatto un grande gol. Mi è piaciuta la reazione avuta dal gruppo".

Corini si concentra anche sulla prova offensiva dei suoi, con le tante chance: "Abbiamo fatto due gol annullati, segnarne tre a Salerno è difficilissimo. Non meritavamo di perdere. E’ un pari pesantissimo, ora manca il pezzo più importante che dobbiamo mettere mercoledì. Ora abbiamo un grande obiettivo da perseguire: noi vogliamo sognare, mettere il cuore oltre le difficoltà”.

Lo sguardo ora è rivolto a mercoledì: "Dobbiamo pensare a vincere perché se non vinci ci sono supplementari e rigori. Dovremo fare un’altra grande prestazione, oggi l’abbiamo fatta ma siamo riuscirti a pareggiarla soltanto nel recupero. Dopo la partita sono andato sotto la Curva a ringraziare i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di loro anche mercoledì, speriamo di avere uno stadio pieno. Questa squadra lo merita. Abbiamo bisogno del loro sostegno. Vedere uno stadio come l’Arechi pieno, con due tifoserie che si sono rispettate".