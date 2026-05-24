Salernitana-Brescia 1-1. Balestrero: «Giochi aperti, la finale è ancora lontana» «La nostra idea era di fare sempre la partita e ci siamo riusciti»

Davide Balestrero, capitano del Brescia, ha commentato in sala stampa il pari conquistato dalla Leonessa contro la Salernitana nella semifinale d'andata dei play-off di serie C. «Abbiamo preparato bene la partita e abbiamo messo in pratica da subito quello che avevamo immaginato. Non era facile, abbiamo giocato in un contesto bellissimo. La nostra idea era di fare sempre la partita e ci siamo riusciti. Gli interpreti erano tutti giocatori molto tecnici e qualitativi, abbiamo dimostrato con il palleggio di poter prendere il predominio».

«A questo punto della stagione, quando vedi l’obiettivo vicino, non c’è fatica che tenga. Sappiamo che loro sono una squadra molto preparata e ben allenata. Abbiamo dimostrato di star bene, questa forza dobbiamo metterla in campo mercoledì al Rigamonti, spero che ci sia una cornice importante. La finale è ancora lontana, ora c’è da prendere un aereo, tornare a casa, riposare e preparare una partita che sarà una battaglia. È tutto molto aperto. Vogliamo rispondere ad un Arechi pieno con un Rigamonti pieno».

Resta il rammarico per il gol subito: «Sul loro gol siamo stati un po’ leggeri, abbiamo sottovalutato una situazione che non dovevamo sottovalutare. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta, dobbiamo ridurre al massimo le disattenzioni. Valente è entrato con personalità e ha fatto un cross splendido per Crespi in occasione del pari. Mi prendo il positivo, cancellerei quei venti secondi».