Salernitana, prima i conti poi il campo: Iervolino ragiona sul futuro La fine corsa dei playoff riapre il discorso societario. Valutazioni economiche, poi il lato tecnico

Il pallone si è fermato. La corsa si è stoppata simbolicamente alla deviazione di Vido a tempo scaduto che ha battuto Brancolini e ha inflitto un colpo pesantissimo alla Salernitana mentre il Rigamonti faceva festa e il Brescia staccava il biglietto per la finale playoff con l’Ascoli. Lacrime e mani sul volto per i protagonisti in campo, un nuovo boccone amaro da ingioiare per Danilo Iervolino che, trascinato dall’ambiente, in quel sogno promozione ci aveva creduto. Le dimostrazioni c’erano state (e tante): la presenza di nuovo all’Arechi, i contatti telefonici con le figure apicali del club a lavoro a Salerno. Lo sguardo interessato sul match di Brescia. Nulla da fare.

Il nodo futuro

Chiusa una partita, ora si riapre quella delle analisi, delle riflessioni. Dopo il ‘nulla di fatto’ con Rufini e il gruppo Antarees Srl, Iervolino non ha accelerato sul fronte cessioni. Si è ravvicinato al club, ha sentito e percepito con mano l’affetto della gente che gli ha chiesto di restare, di riprendersi la B insieme. Si è goduto dagli spalti lo spettacolo che l'Arechi ha saputo regalare con cartoline da urlo. Iervolino è sceso in campo, non ha fatto mancare investimenti. Ma ogni fine stagione che si rispetti apre a valutazioni. Ci saranno quelle economiche, nel nome degli investimenti importanti in termini di cartellini ma anche per un monte ingaggi che supera i 7 milioni di euro netti, nonostante il lavoro certosino dell’ad Pagano e del ds Faggiano che hanno imposto limiti inderogabili.

L’aspetto tecnico

E poi bisogna sciogliere il nodo legato a chi costruirà e a chi guiderà la Salernitana. Cosmi e Faggiano hanno chiesto di poter rimanere. Iervolino riflette. Il ds è legato fino al giugno 2027 al club campano, con una postilla che permette di dare una possibilità di recedere unilateralmente al secondo anno. Cosmi invece era arrivato da pompiere e ha conquistato la piazza. Vorrebbe ricucire la ferita che si è aperta a Brescia, concludere la carriera con un sorriso enorme per lui e per la piazza. Tutto rimandato ai prossimi giorni.