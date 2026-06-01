Ex Salernitana, Ochoa fa la storia: suo il sesto Mondiale! "I sogni si avverano" L'ex granata convocato per la rassegna iridata: "Ripagato il mio sacrificio quotidiano"

“Il Messico ha chiamato”. Guillermo Ochoa risponde e scrive la storia. Memo è stato convocato dal Messico per il prossimo Mondiale e si appresta a scrivere un record incredibile. Con quella del prossimo giugno, saranno sei la partecipazioni dell'ex portiere della Salernitana nelle rassegne iridate, non bucando nemmeno una tappa dal 2006. Dopo la gioia di rappresentare i colori della sua nazione dirà addio al calcio, come già anticipato nelle scorse settimane.

Il messaggio social

Una gioia incredibile testimoniata dal lungo messaggio social: "Oggi non penso ai anni. Penso al viaggio. Nel ragazzo che sognava di indossare questa maglia. Nelle persone che hanno reso possibile quel sogno. In ogni sessione di allenamento, ogni sacrificio, ogni caduta e ogni volta che ho dovuto rialzarmi per andare avanti. Perché dietro una convocazione c'è molto più di una lista. C'è tutta una vita di sforzo, apprendimento e amore per questi colori. Oggi guardo questo momento con enorme gratitudine. Per tutto ciò che ho vissuto. Per tutto ciò che il calcio mi ha dato. E per l'opportunità di continuare a rappresentare il Messico dopo così tanti anni. Se c'è una cosa che questo viaggio mi ha insegnato, è che i sogni non si avverano una volta. Devi combatterli ogni giorno. E oggi, quel stesso ragazzo sente ancora la stessa emozione quando indossa questa maglia. Con un cuore pieno. Con orgoglio. Con gratitudine. Per il Messico... Sempre".

L’esperienza Salernitana

Nella sua lunghissima carriera anche l’avventura con la maglia della Salernitana. Arrivato nel dicembre 2022, l’estremo difensore messicano fu provvidenziale nella marcia verso la salvezza della squadra allenata prima da Nicola e poi da Paulo Sousa. Quarantuno i gettoni di presenza in maglia granata, prima dell’addio al termine della stagione culminata con la retrocessione in serie B. I tifosi gli intitolarono anche un club. Salutò Salerno con questo post: "Mi rivolgo a voi con tristezza per salutarvi in quanto lascio questo meraviglioso club, questa città e questa tifoseria che mi hanno accolto a braccia aperte durante l'ultima stagione. La mia esperienza con la Salernitana è stata indimenticabile, anche se breve è stata intensa, piena di emozioni e sfide che mi hanno fatto crescere come sportivo e come persona. Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno in ogni momento, per l'incoraggiamento che mi ha spinto a dare il meglio di me stesso in ogni partita. La passione e l'amore per il calcio che si respirano in questa città mi hanno toccato profondamente e porterò sempre Salerno nel mio cuore. È stato un onore difendere i colori della Salernitana e combattere insieme ai miei compagni di squadra. Ringrazio i miei allenatori, lo staff e la dirigenza che hanno reso possibile il mio arrivo in questo club e mi hanno permesso di godere del calcio della Serie A, una delle leghe più competitive al mondo. Grazie di tutto e arrivederci! Con affetto e gratitudine, Guillermo Ochoa".