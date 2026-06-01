Salernitana, Donnarumma e rimpianti: "Non è finita come speravamo" Il portiere in scadenza il 30 giugno: "Bisogna accettare le sconfitte e ripartire"

Un post di saluto e un destino tutto da scrivere. Antonio Donnarumma si congeda da Salerno e della Salernitana. L’estremo difensore, come gran parte del gruppo, ha salutato sui social scegliendo un video e alcune delle emozioni più belle vissute in granata. Tante parate decisive ma anche l’amarezza per qualche incertezza e critica di troppo arrivate nei momenti topici della stagione. Determinante il suo apporto nelle sfide con Casertana e Ravenna ai playoff, così come sfortunata la dinamica del gol del vantaggio di Crespi in Union Brescia-Salernitana che ha indirizzato il discorso qualificazione, strappando l’estremo difensore dal match per un problema alla mano. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, con il club che ragiona su come andare avanti su un reparto che ha salutato anche il vice Brancolini.

Il saluto social

“La stagione non è finita come speravamo – il messaggio di Donnarumma -. Abbiamo lottato fino alla fine per il nostro obiettivo e fa male non essere riusciti a raggiungerlo. A livello personale, resta il rammarico di non aver potuto aiutare la squadra in una partita così importante. Nel calcio bisogna saper accettare anche le sconfitte, imparare e ripartire. Resta però l’orgoglio per il percorso fatto insieme, per il lavoro quotidiano e per aver affrontato tutto da gruppo vero. Un grazie va a tutti coloro che hanno fatto parte di questo cammino: compagni, staff, società e soprattutto ai tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerci, in casa e in trasferta. Grazie Salernitana. Grazie Salerno”.