Playoff Serie C, il maltempo stoppa Brescia-Ascoli: finale rinviata Un temporale fortissimo obbliga il direttore di gara a sospendere la sfida sul punteggio di 1-1

Spettacolo in campo con un primo tempo da botta e risposta. Poi a vincere fra Union Brescia e Ascoli nel primo atto della finale Playoff Serie C è il maltempo. La sfida del Rigamonti è stata sospesa e successivamente definitivamente rinviata a data da destinarsi al 61', quando sul Rigamonti si è abbattuto un acquazzone fortissimo che ha messo a dura prova la stabilità del terreno di gioco.

Dopo un faccia a faccia con i capitani delle due squadre, l'arbitro ha deciso di interromperere momentaneamente il gioco perché il fondo era al limite della praticabilità. Il direttore di gara Di Loreto ha fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Poi, dopo il classico sopralluogo, la scelta di rinunciare a disputare questa sera l'ultima parentesi di gara. Si ripartirá dal 62' sul punteggio di 1-1, con i gol di Rizzo Pinna all'8' e Crespi al 12'. Resta da sapere il giorno e l'ora in cui verrà conclusa questa partita