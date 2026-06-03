Salernitana, undici milioni per un nuovo assalto alla B: Iervolino rilancia? Il patron incontrerà il presidente Milan e l'ad Pagano. Sul lato tecnico ultime riflessioni

Danilo Iervolino si è rilassato nel mare di Capri. La delusione per la sconfitta in semifinale playoff serie C è acqua passata. La Salernitana aspetta un segnale per ripartire. E vorrebbe farlo in continuità, riconfermando quella che è stata l'ossatura di una squadra che, seppur con difficoltà nel corso della stagione, è arrivata ad un passo dalla promozione passando dalla strada tortuosa dei playoff. Le conferme di Daniele Faggiano e Serse Cosmi rappresentano un possibile snodo importante: il ds è legato da un altro anno di contratto e vorrebbe dare continuità al lavoro iniziato lo scorso anno. Il tecnico invece è in scadenza a fine giugno ma ha fatto trapelare tutto il desiderio di regalarsi una gioia importante.

Analisi dei conti

Si lavorerà sul piano sportivo solo nel fine settimana, dopo che Iervolino avrà valutato con il presidente Maurizio Milan e con l'amministratore delegato Umberto Pagano il business plan per la stagione che verrà. Si ripartirà dall'analisi dei costi di gestione, con stime che si aggirano sui 10-11 milioni di euro. Cifre che renderebbero la Salernitana ancora una volta un club da invidiare in serie C e con le stimmate di pretendente alla serie B diretta. La palla passa a Iervolino. La Salernitna aspetta.