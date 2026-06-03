Salernitana, la porta è sguarnita: si valutano riconferme Donnarumma è in scadenza, Brancolini in prestito dall'Empoli. Il club ragiona

La Salernitana s’interroga sul futuro tecnico. Danilo Iervolino scioglie le riserve sul progetto granata e intanto il club fa i conti anche con i possibili addii. C’è un reparto che rischia dal 30 giugno di rimanere sguarnita. Perché sia per Antonio Donnarumma che per Federico Brancolini la chiusura della stagione coinciderà anche con la fine dei rispettivi legami con la Bersagliera. Al momento ci sarebbe solo Cevers come terzo portiere.

Per Donnarumma non è scattato il rinnovo, legato alla promozione in serie B. L’estremo difensore ha salutato sui social, rammaricato per l’infortunio in occasione dell’1-0 di Crespi in Union Brescia-Salernitana che lo ha strappato dalla sfida d’andata. “A livello personale, resta il rammarico di non aver potuto aiutare la squadra in una partita così importante”, ha scritto sui social l’estremo difensore. Leader dello spogliatoio, Iervolino ne nutre una grande stima così come Cosmi. Non è da escludere un nuovo accordo.

Toccanti sono state le parole di Federico Brancolini. L’estremo difensore, in campo proprio nell’ultimo atto stagionale, chiuderà il prossimo 30 giugno il prestito con l’Empoli. Dal club granata però filtra grande stima nell’estremo difensore. Non è escluso un nuovo tentativo per provare a prolungare il prestito.