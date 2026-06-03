Salernitana, il 19 giugno grande festa sulla spiaggia di Santa Teresa: l'evento Presentato il programma dell'incontro: oltre cinquanta ex calciatori granata attesi

Un compleanno speciale. Questa mattina, presso il Complesso San Michele di Salerno, gentilmente ospitati dalla Fondazione Carisal, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento celebrativo dedicato all’anniversario della Salernitana, in programma sul litorale di Santa Teresa. Sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti della manifestazione, che vedrà la partecipazione di ex calciatori granata impegnati in una partita commemorativa in programma presso la spiaggia di Santa Teresa, nell’ambito del torneo amatoriale di beach soccer. Presenti stelle del club granata quali Pisano, Di Michele, Tosto, Tedesco, Bombardini, Facci, Grimaudo, Lanzaro.

“Oltre 50 calciatori che hanno giocato nella Salernitana si daranno battaglia sull’arena di Santa Teresa – afferma Peppe Liguori organizzatore dell’evento – per una partita che regalerà emozioni speciali ai tifosi del cavalluccio. Le maglie indossate dai calciatori granata – continua Liguori – saranno autografate e successivamente messe all’asta per sostenere due iniziative sociali: un sostegno ai bambini del Mali e la copertura delle spese mediche per la piccola Tiffany Giordano, alle prese con una lesione del plesso brachiale.”

L’iniziativa intende rappresentare un significativo momento di sport, condivisione e memoria collettiva, nel segno della profonda passione per i colori granata e del consolidato legame con la città di Salerno. L'evento sarà inoltre dedicato alla memoria di Carlo Ricchetti, recentemente scomparso, figura stimata e profondamente legata al tessuto sportivo e sociale cittadino. “Carlo è stato un esempio sia in campo che fuori – afferma Luca Fusco, storico capitano della Salernitana – Io ero giovane e in lui vedevo una persona sempre pronta ad aiutare e sostenere, per questo sono davvero felice ed emozionato che questo evento porti il suo nome”.

“Carlo è stato un esempio vero, un uomo di grandi valori – afferma Ciro De Cesare, ex calciatore granata – inoltre giocando nello stesso ruolo ho avuto la possibilità di imparare tanto da lui e migliorare sia sotto l’aspetto tecnico che tattico”. Inoltre sarà bellissimo incontrare tanti nostri ex compagni con cui siamo ancora in contatto, ma il messaggio è chiaro, in campo ci sarà una battaglia!”

Partner dell’iniziativa la Fondazione Fioravante Polito, “Il 19 Giugno si terrà l’accensione della Fiaccola della Prevenzione – afferma Davide Polito, Presidente della Fondazione – dedicata al Passaporto ematico e sarà l’occasione per condividere solidarietà e prevenzione”

Alla conferenza è intervenuto anche il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, “la Fondazione ha nel suo DNA il sostegno interverranno gli organizzatori dell’iniziativa, rappresentanti delle istituzioni e autorevoli esponenti del panorama sportivo locale.