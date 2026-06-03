Euro2032, lo stadio Arechi nel Dpcm del Governo

Lo Stadio Arechi continua a sognare un posto tra i cinque impianti che ospiteranno gli Europei 2032. Una novità arriva in queste ore dal Dpcm in cui viene fatta un’analisi dettagliata sui futuri impianti che potrebbero ospitare la competizione continentale. Nel Piano per gli interventi di adeguamento e ammodernamento degli stadi studiato dal Governo rientrerebbe anche l’Arechi, obbligato ad un restyling totale per rispettare gli stringenti requisiti Uefa.
La lista degli stadi
* Bari — Stadio San Nicola
* Bologna — Stadio R. Dall’Ara
* Cagliari — Nuovo Stadio di Cagliari
* Firenze — Stadio A. Franchi
* Genova — Stadio Luigi Ferraris
* Lecce — Stadio E. Giardiniero
* Milano — Nuovo Stadio Milano
* Napoli — Stadio Diego A. Maradona
* Palermo — Stadio R. Barbera
* Roma — Stadio Olimpico
* Roma — Nuovo Stadio della Roma
* Roma — Stadio Flaminio
* Salerno — Stadio Arechi
* Torino — Juventus Stadium
* Verona — Stadio M. Bentegodi