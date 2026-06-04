Salernitana, Iervolino passa all’azione: tutti i nodi da risolvere Il patron studia i conti ed è pronto a dare il via alla nuova stagione

Contatti telefonici che non si sono mai stoppati nelle scorse settimane, anche dopo la delusione per l’eliminazione dai playoff serie C per mano dell’Union Brescia. Danilo Iervolino ora è chiamato a sciogliere il rebus Salernitana e dare il via alla programmazione della prossima stagione. Il patron della Bersagliera si aggiornerà nelle prossime ore con il presidente Maurizio Milan e con l’ad Umberto Pagano per fare il punto della situazione, tirare le somme dopo qualche giorno di riflessione.

Dall’asse tecnico alla campagna abbonamenti

Fogli alla mano, il patron della Salernitana farà i conti, ragionerà sulle spese stagionali che si attestano sugli undici milioni di euro. E poi sarà tempo di archiviare in questi giorni anche la partita legata alla gestione dell’area tecnica. Serse Cosmi e Daniele Faggiano viaggiano verso la riconferma come allenatore e direttore sportivo. Per il primo servirà un contratto ex novo alla luce della scadenza fissata per il prossimo 30 giugno, per il secondo invece si aspetterà un confronto e una conferma verbale nel nome del legame biennale sottoscritto lo scorso giugno. E poi, dopo il via libera ai nuovi kit da gioco per la stagione che verrà, Iervolino dovrà licenziare anche la scelta del ritiro (prima fase a Cascia, poi soluzione in provincia al vaglio del club), successivamente anche la campagna abbonamenti attende il suo benestare.