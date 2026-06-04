Salernitana, colonna centrale da rifondare: i big verso l’addio Faggiano fa i conti con i contratti in scadenza

L’ossatura principale della Salernitana fa i conti con i contratti in scadenza. La spina dorsale del club granata, fondamentale nella composizione della squadra prima allenata da Giuseppe Raffaele, poi da Serse Cosmi, rischia di venir meno il prossimo 30 giugno. Sono tre i calciatori in scadenza, alle prese con contratti annuali che potevano rinnovarsi in caso di promozione in serie B.

Destini da decifrare

Antonio Donnarumma, Vladimir Golemic e Roberto Inglese. Sono loro i tre big che la Salernitana rischia di dover perdere il prossimo 30 giugno. L’estremo difensore è un pupillo di Danilo Iervolino e si ragiona su un eventuale permanenza. Servirà ridiscutere su ingaggio e durata del legame, con il calciatore che ha speso parole al miele.

Per Golemic invece si va verso l’addio. Il serbo, arrivato ad agosto, ha ritrovato la titolarità nella parte finale di stagione dopo un inizio di 2026 da incubo. Il difensore ha più volte sottolineato la stima verso il ds Faggiano e la gioia di calarsi nel calore di una piazza calda. La sensazione però è che non si andrà per la prosecuzione del matrimonio.

E poi c’è il nodo Inglese. L’attaccante è ritornato in campo nel finale di stagione dopo il lungo infortunio alla schiena che lo ha limitato. Il desiderio di riavvicinarsi a casa (il Pescara lo corteggia dallo scorso anno) è forte così come il rapporto con il ds Faggiano. Pausa di riflessione, poi la decisione.