Salernitana, Tascone e il "cuore" granata: il mediano sarà un punto fermo Il napoletano si affida ai social. Per il club è una certezza

Un video emozionale. La didascalia con scritto “Salerno” e la emoticon di un cuore. Quello che batte forte vedendo anche le immagini video che supportano il suo messaggio. Di cuore ha sempre messo e tanto nella sua esperienza in maglia granata. Ora Mattia Tascone si candida a diventare un punto fermo della nuova Salernitana. In attesa di capire se con Cosmi e Faggiano alla guida dell’area sportiva, il centrocampista napoletano lancia messaggi dal profumo di futuro.

Nelle immagini pubblicate sul suo profilo i gol ma anche i sorrisi, la sua grande grinta. Cosmi l’ha tirata fuori nel momento topico della stagione, consegnandogli le chiavi del centrocampo. Il numero 29 è stato protagonista di un finale da urlo, elemento insostituibile per i campani. La Salernitana ripartirà dall’energia del suo mediano, protagonista nella scorsa estate di una lunga attesa pur di coronare la sua ambizione di giocare sul prato dell’Arechi. Pochi giorni fa commentò sui social la deusione di Brescia: “Abbiamo lottato tutti insieme per un sogno che volevamo raggiungere, ma purtroppo non è andata come speravamo. Questo però non cancella l’orgoglio di aver combattuto per questa maglia. Adesso testa alta e si riparte: ci riproveremo tutti insieme, per riportare Salerno dove merita”. La Salernitana si affida a Tascone.