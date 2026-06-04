Cosmi dribbla il tema Salernitana ma sentenzia: "Calcio non vive senza tifosi" Il tecnico a Frosinone per una serata benefica: "Baldini meriterebbe la conferma come ct"

Serse Cosmi aspetta la decisione di Danilo Iervolino sul suo futuro da allenatore della Salernitana. Intanto, per una sera, il tecnico sarà allenatore di un’altra squadra. Il coach umbro siederà sulla panchina dello Stirpe di Frosinone per la serata benefica “Live The Dream”: "È bello essere qui e partecipare all'evento a prescindere poi dal poter vedere calciatori e campioni. Gli stessi con i quali due anni fa venimmo qua dopo una retrocessione assurda del Frosinone. Oggi si respira un'aria diversa e meritevole e credo sia giusto così perché il Frosinone lo merita e lo merita il calcio italiano".

Cosmi ci va giuro nell’analisi del flop nazionale e vota Baldini come ct: “Tutti sono convinti di avere una soluzione ma non c'è una soluzione. Avrei mille idee sul nostro calcio. Ciò che fa veicolare la Nazionale sono i risultati. Ricordiamo che nel 2021 abbiamo vinto un europeo e ad esempio abbiamo vinto più dell'Inghilterra negli ultimi 10 anni ma siamo fuori ancora dal mondiale. Non possiamo più permetterci di restare fuori dalla competizione regina. Il mio giudizio sul tecnico è di parte, io confermerei Baldini perchè ha detto più lui in due conferenze che tanti altri allenatori in 250 conferenze. Intanto mi terrei Baldini, so però com'è il mondo del calcio. Un allenatore che comunica in quella maniera però per me dovrebbe essere da Nazionale perchè arriva alla gente".

Il tecnico si è soffermato anche sul momento del calcio italiano: “La gente vede il calcio in maniera diversa rispetto a 30-40 anni fa. L'amore per il calcio esiste ancora, sicuramente ci sono cose da capire e da rivedere. Questo è uno di quei momenti per fare capire che c'è un calcio diverso ora. Il calcio non può fare a meno del pubblico e della passione dei tifosi, nel momento in cui non ci sarà più questo non ci sarà più calcio".