Cosmi a Frosinone, Iervolino a Roma: la Salernitana scioglie il nodo futuro Il tecnico attende un segnale. Il patron pronto a decidere il corso tecnico

Una panchina diversa. Non quella dell’Arechi, sulla quale vorrebbe sedere ancora. Serse Cosmi ieri ha preso posto allo Stirpe di Frosinone. Niente futuro da allenatore, solo una serata benefica sfumata tra gli applausi. Si è ritrovato anche ad avere alle sue dipendenze Ezequiel Lavezzi: “L'anno scorso vicino a me avevo Francesco Totti e gli ho detto che il mio sogno era allenarlo. Con Lavezzi ci sono andato vicinissimo perché prima del Napoli doveva venire al Genoa che stavo allenando io – ha spiegato divertito il tecnico in conferenza stampa -. In quel finale di stagione ho visto tantissime videocassette di Lavezzi ma poi il Genoa andò in C, io da un'altra parte e Lavezzi al Napoli. Era forte, mi affascinava anche il tatuaggio della pistola che aveva sul braccio”.

L’attesa per il summit di Roma

Da un numero sette ad un altro numero sette. Perché in maglia Salernitana c’è Ismail Achik che è stato più croce che delizia per Cosmi. In conferenza stampa tra il serio e il divertito, il tecnico umbro ha sempre utilizzato sia il bastone che la carota per il suo calciatore più estroso, difficile da collocare tatticamente. “O spacca le partite o spacca un’altra cosa”, disse col sorriso Cosmi di Achik nel post-Ravenna. Metodo però che Danilo Iervolino ha apprezzato per la sincerità, la schiettezza ma anche per il legame profondo con squadra e ambiente. Quest’oggi dovrebbe arrivare la fumata dopo l’incontro con il presidente Maurizio Milan e l’ad Umberto Pagano. Cosmi non si sbottona e aspetta. La Salernitana spera di ripartire dal suo leader.