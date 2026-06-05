Salernitana, Faggiano attende. Sullo sfondo diverse candidature Il ds è legato da un altro anno di contratto ma aspetta di incassare la fiducia

Il contratto recita come scadenza il 30 giugno 2027. Daniele Faggiano però attende. Vuole un segnale di fiducia dalla Salernitana che in queste ore a Roma traccerà la linee guida per il futuro tecnico. Danilo Iervolino studierà i conti e passerà anche alle spese importanti in termini di calciomercato. Costi ridimensionati alla categoria di appartenenza, con cessioni dolorose anche per incentivi all’esodo necessari per ridurre un monte ingaggi monstre per la serie B, impossibile da reggere in serie C. Un lungo lavoro estivo di Faggiano poi incentivato con i rinforzi di gennaio. E l’amarezza per la mancata promozione in serie B che resta come ostacolo da superare.

Le candidature sullo sfondo

Dopo aver sondato indirettamente Pasquale Foggia, pronto a restare al Pescara, Iervolino sceglierà se continuare con Faggiano. Si guarda però anche ad altri profili, per essere pronti in caso di contropiede. Il Cagliari ha salutato Guido Angelozzi, nome che Iervolino puntò due anni fa per ripartire in serie B. Poi la scelta di continuare con il Frosinone, la salvezza in extremis e la chiusura del ciclo in Ciociaria. Dopo l’esperienza in Sardegna ora cerca una nuova avventura. Per Matteo Lovisa, architetto della Juve Stabia, ci sono le sirene di serie A e B, con il Sudtirol che prova un clamoroso sorpasso. E poi c’è il nome di Francesco Marroccu, emerso nelle scorse ore, e pronto anche a ricoprire un incarico dirigenziale ripartendo da Salerno.