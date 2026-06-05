Salernitana, a tutto Iervolino: ritiro, maglie e abbonamenti, serve il suo sì Il patron alle prese con le decisioni sulla programmazione della prossima stagione

Una full immersion granata. Danilo Iervolino è atteso dal dare un nuovo impulso alla stagione che sarà per la Salernitana. L’imprenditore di Palma Campania, atteso in queste ore da un importante incontro con il presidente Maurizio Milan e con l’amministratore delegato Umberto Pagano, dovrà sciogliere le riserve sul nodo allenatore e direttore sportivo ma anche dare indicazioni su quello che sarà l’indirizzo del club.

Cascia, si attende l’annuncio

Il primo via libera atteso è legato alla scelta del ritiro. Nelle scorse settimane, una delegazione della società ha visitato Cascia, sede del romitaggio estivo già nella stagione appena andato in archivio. Si va verso il via libera anche per questa stagione, con possibile partenza per l’Umbria nella terza settimana di luglio dopo un periodo di visite mediche in città. Successivamente si valuta una seconda parte del romitaggio estivo in provincia.

Kit tecnico e abbonamenti

Iervolino valuterà anche la proiezione sulla prossima campagna abbonamenti. L’area biglietteria ha lavorato su quelle che sono le tariffe previste nei vari settori, con possibili scontistiche come già attuate nella scorsa estate. Infine attese novità anche sul merchandising. Dopo un anno di collaborazione, la Salernitana chiuderà il suo legame con Puma e ufficializzerà il suo contratto con Givova. Il patron avrebbe anche condiviso le indicazioni sui tre kit, dando il suo placet ad alcune bozze per le divise da gioco che dovrebbero presentare novità.