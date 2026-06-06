Salernitana, Cosmi e Faggiano più vicini alla riconferma Nessun summit alle porte: nei prossimi giorni attesa la fumata granata

Nessuna chiamata o convocazione ufficiale. Per la fumata granata occorrerà ancora aspettare. In particolare per Serse Cosmi, allenatore in scadenza il prossimo 30 giugno, quando il contratto da “pompiere” granata, mentre la Salernitana faceva i conti con le fiamme post-esonero di Raffaele che avevano divorato chance di promozione diretta e certezza, scadrà con i rimpianti dell’eliminazione nella semifinale playoff. Il tecnico, anche ai tifosi che gli hanno tributato tantissimo affetto in questi giorni, ha ribadito la sua volontà di proseguire il suo matrimonio in granata ma di aspettare comunicazioni dalla società. Iervolino gli proporrà nei prossimi giorni il contratto annuale con opzione, dando così continuità al progetto tecnico.

Anche Faggiano verso il sì

Per Daniele Faggiano invece il discorso è diverso: il direttore sportivo è legato alla Salernitana dal contratto in scadenza nel giugno 2027 sottoscritto appena un anno fa, quando raccolse i cocci di una squadra alle prese con il peso del fallimento sportivo, con la mortificazione della retrocessione in serie C. Fu rivoluzione, con non poca fatica per gli elementi presenti in rosa, con ingaggi da serie A. Poi anche gli investimenti esosi: da Capomaggio in estate a Lescano nello scorso gennaio, ai quali aggiungere i vari Tascone, Achik, Gyabuaa. Iervolino dovrebbe ripartire anche dal suo ds, atteso domani al Del Duca di Ascoli per l’ultimo atto della finale playoff di serie C.