Avversari Salernitana, il Catania rivoluziona: nuovo ds e allenatore Dopo l'addio di Toscano, gli etnei ripartono con un nuovo progetto tecnico

La delusione per la mancata promozione in B da accantonare subito. Il patron Ross Pelligra è stato chiaro: “Catania, ripartiamo imparando dagli errori e senza disperdere l’unione fra squadra e tifoseria”. Un monito importante, segnale di quanto gli etnei vogliano essere protagonisti anche nella prossima stagione. Dopo la sconfitta con l’Ascoli in semifinale playoff Serie C, il club ha salutato Mimmo Toscano. Il nuovo corso tecnico ripartirà verosimilmente da Fabio Caserta: l’ex centrocampista dei siciliani è favorito per la corsa alla panchina.

Il ds Fortunato Varrà, arrivato nei giorni scorsi dal Napoli dopo aver collaborato con Giovanni Manna, sta lavorando per chiudere l’accordo con il tecnico che ha salvato subentrando in extremis l’Empoli. Caserta aveva accettato la destinazione toscana dopo aver ricevuto offerte sia dall'Avellino dopo l'addio di Biancolino che dalla Salernitana. Al momento appare superata la concorrenza di De Giorgio e Biancolino. Caserta è in pole, profilo molto apprezzato da Pelligra e da Grella. Il Catania rivoluziona e riparte.