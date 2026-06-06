Compleanno Salernitana, ecco la "Festa dell'Appartenenza": il programma Il gruppo Ums svela l'evento organizzato per il prossimo 19 giugno a Piazza Casalbore

"Siamo salernitani e tifiamo Salernitana". Il gruppo ultras Ums per festeggiare il prossimo 19 giugno il compleanno della Salernitana. In Piazza Casalbore sarà tempo di eventi e abbracci per soffiare forte sulle 107 candeline. "Ogni 19 giugno chi tifa Salernitana, chi ama Salerno si ritrova qui per onorare e tramandare l'appartenenza a questa città e a questa maglia", si legge nella locandina dell'evento.

Il programma

La festa inizierà alle ore 19:00 in Piazza Casalbore con animazione, spettacoli e attività dedicate ai più piccoli, mentre dalle 21 è previsto il saluto ai gruppi della Curva Sud Siberiano, ai club organizzati e ai tifosi gemellati, accompagnato dallo sventolio delle storiche bandiere granata. Dalle ore 22:00 invece sarà tempo di musica sulle note di "Nave Novanta", col dj set di Alexx Dj e con l'art director Marco Montefusco. La serata sarà presentata da Luca Scafuri, alias Speakeruccio, speaker del club granata. Prevista anche la presenza di vecchie glorie del club. Infine, alle 24:00, la serata si concluderà a mezzanotte con cori, torciata granata.