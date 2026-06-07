Salernitana, Faggiano incassa la fiducia e studia i playoff. Rumors da La Spezia Il ds ad Ascoli per l'ultimo atto della corsa alla B. Sirene dalla Liguria

Il via libera di massima è arrivato. Daniele Faggiano, legato dal contratto valido fino al giugno 2027, voleva sentire la fiducia del management della Salernitana per poter continuare la sua esperienza all’ombra dell’Arechi. Al momento nessun contatto ufficiale ma un primo contatto arrivato nei giorni scorsi ha fatto trapelare la volontà di Danilo Iervolino di ripartire dall’architetto della rosa che, seppur con difficoltà, si è fermato ad un passo dalla finale playoff. Sfida che Faggiano osserverà dagli spalti del Del Duca, immaginando qualche rinforzo per la sua Salernitana. Sperava di esserci come ds di una delle due finaliste. Purtroppo non sarà così.

Pressing Spezia

Il nome del direttore sportivo della Salernitana è inserito anche nella short-list della società americana dello Spezia per la rivoluzione estiva dopo la clamorosa e dolorosa retrocessione in C. Un primo contatto c’era stato a Ravenna, sugli spalti del Benelli, prima del successo pesantissimo della Salernitana contro la truppa di Mandorlini. Faggiano è profilo seguito ma rincorre un pallino di Iervolino, quel Matteo Lovisa pronto a dire addio alla Juve Stabia. Lo Spezia lo corteggia, è il nome in cima alla lista del presidente Charlie Stillitano, insieme all’esperto Guido Angelozzi, per prendere in mano l’Area Tecnica delle aquile. Faggiano incassa, fortemente interessato a voler proseguire il suo cammino alla Salernitana.