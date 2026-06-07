Salernitana, nuovo contratto per Cosmi. E garanzie sullo staff Il tecnico pronto a mettere la firma sulla sua permanenza

Il 30 giugno sarebbe stato l’orizzonte entro quale navigare. Dalle parole d’amore pronunciate alla tifoseria, al momento della firma per sugellare l’inizio di un nuovo capitolo insieme. Il passaggio preliminare è arrivato: Danilo Iervolino ha ribadito la fiducia a Serse Cosmi e chiede la conferma del tecnico umbro come condottiero della nave Salernitana anche per la prossima stagione. Nelle prossime ore si passerà ai dettagli, ad un contratto ex novo che andrà valutato e poi sottoscritto. La volontà reciproca di continuare insieme è fondamentale ma, come il mondo del calcio insegna, bisognerà condividere cifre, visioni ma soprattutto obiettivi.

Il nuovo contratto

Per Cosmi c’è solo un tarlo nella sua mente che è la serie B. Il tecnico umbro ai tifosi in città ha ribadito la delusione per non esserci riuscito al primo colpo. E a chi gli chiedeva novità sul suo futuro ha risposto rimandando agli annunci del club. Appena sarà pronto il contratto siglerà un nuovo accordo per la prossima stagione più opzione. Ci sarà da condividere l’analisi sulla rosa con il ds Faggiano, insieme al collaboratore Giuseppe Scurto. L’ex difensore di Roma e Chievo, molto apprezzato da società e squadra, resterà nel ruolo di secondo del tecnico umbro.