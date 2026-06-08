Salernitana, il "treno" Villa respira: il club punta a trattenerlo Il calciatore è legato alla società granata. Per Cosmi è stato un punto fermo

Un video di tre minuti sui social che è il riassunto della sua stagione da urlo. Gol, assist, cross e quella corsa a perdifiato sulla corsia mancina. Luca Villa racconta la sua prima stagione con la maglia della Salernitana. Lo fai sui social, senza messaggi rispetto a quanto fatto nel post Brescia, quando la delusione per l’eliminazione ad un passo dalla finale playoff bruciava ancora. Tante però le giocate degne di nota di uno dei fattori della Salernitana nella partenza super con Raffaele, a suon di gol e assist. Poi la paura dell’infortunio con il Cosenza, un passaggio a vuoto in primavera prima del finale da urlo di stagione. Rete e assist con il Ravenna, prima del rimpianto per quella rovesciata di Crespi a tempo scaduto nella gara-1 della semifinale playoff.

Ancora in granata

La palla passa a quello che sarà il mercato. Però questo è il momento delle volontà che vanno registrate. Per Villa c’è il desiderio di continuare ancora il suo matrimonio in granata, nel nome del biennale sottoscritto lo scorso giugno dopo l’annata super con il Padova. Per Cosmi è un punto di riferimento. E anche sui social tanti compagni di squadra come Tascone, Capomaggio, Lescano ne hanno sottolineato l’affetto. Solo una chiamata dalla B potrebbe cambiare lo scenario. Ma ora Villa si sente granata.