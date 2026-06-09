Settore giovanile Salernitana, l'Under 11 trionfa in una settimana da favola I piccoli calciatori di Mister Barletta alle prese con due trionfi

Una settimana da incorniciare, di quelle che restano impresse nella mente e nel cuore. La US Salernitana U11 scrive una pagina fantastica del proprio percorso giovanile, conquistando ben due prestigiosi tornei nell'arco di soli sette giorni e portando in alto il nome del club granata. Il cammino trionfale è iniziato a Battipaglia, dove i piccoli atleti hanno conquistato la decima edizione del "Memorial Michael il guerriero", dimostrando fin da subito una straordinaria coesione. Il vero capolavoro sportivo si è però compiuto nei giorni successivi in Calabria, in occasione della dodicesima edizione del torneo nazionale “Catanzaro Città dei Due Mari”.

In un tabellone altamente competitivo che vedeva la partecipazione di decine di squadre provenienti da tutta Italia – tra cui importanti realtà come l'AS Roma e tante altre società professionistiche – i ragazzini della Salernitana, un gruppo formato solo la scorsa estate, hanno letteralmente dominato la scena. Tre giorni fantastici, culminati in una fase finale da brividi: prima la vittoria in semifinale contro i pari età del Crotone, poi il trionfo assoluto nella finalissima contro i padroni di casa del Catanzaro, battuti davanti al proprio pubblico.

A guidare e supportare il gruppo in questa indimenticabile trasferta è stato uno staff affiatato. In panchina, il lavoro quotidiano di Mister Gabriele Barletta, allenatore stimato per la sua passione e dedizione, che si distingue per l'impegno nella formazione del gruppo e per un approccio basato su disciplina, collaborazione e spirito di squadra. Fondamentale, al fianco dei ragazzi fuori e dentro il campo, la presenza e il supporto della Team Manager Giada Gallo, che ha accompagnato la giovanissima compagine gestendo con cura ogni aspetto logistico e organizzativo della spedizione vincente.