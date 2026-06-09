Ex Salernitana, Sabatini coccola Ederson: "Felici e fieri per te" Il ds commenta sui social la convocazione ai Mondiali del brasiliano. Ed è subito amarcord

Una convocazione last-minute dal sapore d'orgoglio. Ci sono tracce di Salernitana nel sangue del Brasile, pronto alla cavalcata nel Mondiale americano al via nella giornata di giovedì. La chiamata intercontinentale di Ederson è stata accolta con gioia dall'ambiente granata, legata al centrocampista che fu uno dei colpi più importanti messi a segno nella missione 7%. Sui social, Walter Sabatini ha speso parole al miele per una sua intuizione di mercato, fondamentale nel dare equilibrio e sostanza al centrocampo prima di Colantuono e poi di Davide Nicola: "Bravo Éderson te lo meriti, siamo felici per te ma soprattutto fieri".

Sabatini poi rivolge un pensiero anche a Wesley della Roma, il calciatore infortunato che ha dovuto lasciare il posto a Ederson: "Ci tengo anche a dedicare un pensiero a Wesley: perdere il Mondiale è un dolore inaudito che condividiamo con te, ma la tua vita sportiva ricomincerà alla grande a Roma e con la Roma".