Mondiali 2026 al via, ben cinque ex Salernitana protagonisti Senza l'Italia, nella competizione iridata per il popolo di fede granata tanti ex come protagonisti

Un Mondiale senza Italia ma pur sempre l’evento calcistico più atteso. Inizieranno questa sera i Mondiali 2026, in programma fino al 19 luglio nel continente americano. E la Salernitana, senza la nostra nazionale impegnata, avrà ben cinque ex calciatori per i quali tifare. Si parte dall’ultima chiamata in ordine temporale ma dal sapore d’orgoglio per l’ambiente granata: Ederson ha sostituito in extremis l’infortunato Wesley e rappresenterà il Brasile di Ancelotti. Scriverà la storia invece Memo Ochoa, al sesto Mondiale con il Messico, così come Jovane Cabral, impegnato con Capo Verde. Chiudono la lunga lista Dylan Bronn con la Tunisia e Ajdin Hrustic, numero dieci dell’Australia.

Il format

Ben 48 squadre partecipanti, disputato in 3 paesi e della durata di 39 giorni, per un totale di 104 partite. Questa è la prima Coppa del Mondo ad adottare un formato allargato da 32 a 48 squadre. Si parte questa sera alle ore 21:00 con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Il grande rimpianto è l’assenza dell’Italia, eliminata nei playoff dalla Bosnia-Erzegovina, impegnata nel proprio raggruppamento con Canada, Svizzera e Qatar. L'aumento del numero di squadre partecipanti ha portato a un incremento del numero di gironi da 8 a 12 e all'aggiunta di un turno a eliminazione diretta (32 squadre) nella fase a eliminazione diretta. Rispetto alle 64 partite delle recenti Coppe del Mondo, il torneo di quest'anno prevede 104 incontri, 40 in più.