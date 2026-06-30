Salernitana, Dini è il sogno per la porta. Contatti per Galeotti L'estremo difensore del Catania è il grande obiettivo. Spunta però anche il nome da Trapani

Il rebus portiere può sciogliersi in tempi brevi. La Salernitana vuole sopperire agli addii di Antonio Donnarumma e Federico Brancolini e mette nel mirino una nuova coppia di portieri. In queste ore, il club granata ha mosso passi concreti per Cesare Galeotti. Classe 2002, onnipresente con il Trapani con 40 presenze fra campionato e Coppa Italia di serie C, l’estremo difensore è il nuovo nome sul quale la società campana sta lavorando per rompere l’impasse.

Eppure, Galeotti non sarebbe l’unico nome sul quale la Salernitana si starebbe concentrando. Negli ultimi giorni, Daniele Faggiano ha intensificato i contatti con l’entourage dell’estremo difensore del Catania Andrea Dini. Il classe 1996 è uno dei punti di forza degli etnei, legato contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2027, reduce da una stagione molto positiva sul piano personale con 23 “clean sheet”. La Salernitana però ha mosso i primi passi e vuole sondare la fattibilità dell’operazione. Il sogno Dini e l’opportunità Galeotti: il club granata vuole risolvere il rebus porta.