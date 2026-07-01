Restyling Arechi e Volpe, la Regione Campania: "Inizio dei lavori a ottobre" Arrivano gli aggiornamenti sui due progetti: svelato il cronoprogramma

Finalmente ci sono le date. Arrivano chiarimenti dalla Regione Campania sul maxi-progetto di restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe. Nel corso del Question Time, su interrogazione del consigliere regionale Roberto Celano (Forza Italia), i tempi previsti per l'avvio e la fine dei lavori dei due impianti sportivi sono ritornati centrali nel dibattito politico. A far luce sulla vicenda, Fiorella Zabatta, Assessora Regione Campania Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali. Sulle risorse dei 144 milioni di euro per lo stadio Arechi arrivano conferme dalla decisione della Giunta Regionale che ha programmato il finanziamento legato al Fesr 2021-2027 per 138 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, già deliberati nello scorso novembre e con gli altri 5 milioni di euro legati ai lavori di ingegneria, progetto tecnico che sono legati al Poc 2014-2020 come da delibera 2021-2023.

A luglio il via libera definitivo

Successivamente, incassata l’inammissibilità ai fondi Fesr, con nota del 27 maggio 2026, nell’ambito della rimodulazione dell’accordo di coesione della Regione Campania, è stato previsto il finanziamento a valere sui fondi di rotazione, legge 183 del 1987, confermando così con i 138 milioni di euro. Si attende la delibera Cipes entro il luglio a seguito della quale la nuova fonte di finanziamento risulterà operativa. Nel progetto si sottolinea anche la riqualificazione del campo Volpe che ospiterà circa 54 eventi calcistici durante i lavori all’Arechi per circa 23 milioni di euro sui 144 milioni legati all’intero progetto.

Ecco le tempistiche

Sull’avvio dei lavori, Zabatta spiega che, per l’adeguamento dello stadio Arechi e Volpe agli standard europei, la Regione Campania ha dovuto realizzare un duplice cronoprogramma confermando la priorità a completare i lavori per il Volpe da utilizzare come stadio temporaneo per le partite dal 2026 al 2028 per poi accelerare sul fronte Arechi. Questo il cronoprogramma dei lavori: per il Volpe si inizierà nell’ottobre 2026, con termine dei lavori indicato per il 31 luglio 2027. Per lo stadio Arechi l’avvio è previsto entro il 1 settembre 2027 e fine delle attività entro il 31 luglio del 2029.