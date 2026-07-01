Salernitana Primavera, delineato il cammino in Coppa Italia Primavera Il club ha scelto il post-Stendardo

Subito un avversario molto importante. La Salernitana Primavera inizia a muovere i primi passi per la ripartenza. Dopo la salvezza nel campionato di Primavera 2, per Cristoforo Barbato sono ore di riflessioni sul presente e sul futuro della selezione juniores. Si chiuderà l’avventura di Guglielmo Stendardo sulla panchina della Primavera nonostante la salvezza ottenuta sui titoli di coda dello scorso campionato. Al suo posto c’è Antonio Foglia Manzillo, 53enne napoletano, reduce da un’annata con avventure sulla panchine di Vigor Lamezia e Nola.

Delineato il cammino in Coppa Italia Primavera. Per la Salernitana subito un crash-test importante all'esordio: il 22 agosto, la squadra campana debutterà con l’Udinese, in casa dei friulani. La vincente avrà poi la possibilità di mettersi alla prova ad inizio settembre con la vincente di Renate e Mantova.