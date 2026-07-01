Salernitana, per la difesa Capuano è più vicino L'ex capitano della Ternana è il primo nome per il cuore del pacchetto arretrato

Un leader per guidare la difesa a tre di Serse Cosmi. La Salernitana saluta Vladimir Golemic e apre ufficialmente il nuovo corso. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto a rompere gli indugi e regalare al suo allenatore il nuovo stopper centrale che avrà il compito di guidare i movimenti del pacchetto arretrato. Nelle ultime ore nuovi contatti con Marco Capuano, ex capitano della Ternana svincolatosi dopo il fallimento degli umbri. Il classe 1991 ha incassato il gradimento della Salernitana e apre alla destinazione granata. L’intesa, se dovesse arrivare l'accelerata vincente, sarà legata ad un contratto biennale.

La scorsa estate Faggiano lo corteggiò a lungo ma lo stopper decise di restare con le Fere rispettando l’investitura da capitano. Il fallimento del club rossoverde ha cambiato le carte in tavola. Ci aveva pensato anche il Pescara, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del difensore, poi però lo standby. E ora la Salernitana punta a regalarsi un rinforzo d’esperienza.