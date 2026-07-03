UFFICIALE - Salernitana, ecco il primo acquisto estivo: arriva Galeotti L'estremo difensore firma un biennale

Ecco il primo colpo estivo. Con una nota ufficiale, "l’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 2002 Cesare Galeotti. Il calciatore, lo scorso anno al Trapani, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028". Dopo gli addii di Donnarumma e Brancolini, toccherà dunque all'ex estremo difensore dei siciliani coprire i pali della Bersagliera. Galeotti però non sarà l'unico rinforzo. La Salernitana continua a lavorare sui possibili arrivi, sogna Dini del Catania ma lavora anche per Adamonis del Sudtirol e Saro della Cremonese.