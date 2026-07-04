La Salernitana batte il secondo colpo: arriva un ex Casertana Contratto biennale per l’argentino

La Salernitana batte il secondo colpo in entrata. Dopo aver annunciato l’ingaggio del portiere Cesare Galeotti, il club granata ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno destro Manuel Llano, tra i punti di forza della Casertana nella passata stagione. Il calciatore era svincolato ed il ds Daniele Faggiano è riuscito a bruciare la concorrenza, anticipando anche i club di serie B che si erano fatti avanti per l’esterno argentino. Un innesto che garantirà qualità e quantità a Serse Cosmi che lo ha incrociato da avversario nella doppia sfida playoff dello scorso torneo di C.

Di seguito la nota ufficiale della Salernitana:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il laterale destro classe 1999 Manuel Llano. Il calciatore argentino, che nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia della Casertana, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto a Salerno, Manuel!”.