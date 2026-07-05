Salernitana, dopo Llano fari sulla difesa: Celli è il primo obiettivo Il ds Faggiano ora si concentra sul pacchetto arretrato

I primi due colpi sono già archiviati. Cesare Galeotti è il rinforzo per la porta, Manuel Llano è il nuovo cursore destro. La Salernitana sistema due caselle ma ora vuole continuare ad accelerare. Gli occhi del ds Faggiano sono rivolti soprattutto in difesa, con la volontà di dare nuova linfa ad un terzetto che non avrà più l’esperienza di Golemic e la velocità di Cabianca. Fari sul mercato degli svincolati, con il nome di Alessandro Celli che in questo momento appare il più vicino per il ruolo di marcatore sinistro.

Profilo d’esperienza

Il Catania ha lasciato libero il classe 1994, reduce da una stagione da protagonista con la maglia degli etnei, condita da ben 37 presenze. Marcatore centrale, braccetto ma anche laterale in caso di necessità. Faggiano ha bisogno di elemento duttili e di affidabilità. Celli al momento apre alla Salernitana che è pronta ad affondare. Poi si guarderà agli altri due ruoli della difesa a tre pensata da Cosmi. Capuano resta la possibilità per il ruolo di stopper, Heinz è il primo nome per il ruolo di marcatore destro.