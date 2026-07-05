Avversari Salernitana, il Bari si affida a Rastelli Il tecnico avrà il compito di riportare in B i galletti

Tra le piazze più prestigiose della prossima serie C mancava ancora il Bari all’appello nel novero delle panchine del prossimo campionato. I galletti, avversari della Salernitana, hanno rotto gli indugi e, dopo aver tentato Fabrizio Castori, a sorpresa hanno scelto di affidarsi a Massimo Rastelli. Sarà l’ex Avellino il nuovo allenatore dei pugliesi per la prossima stagione in Serie C. Contratto annuale fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento in caso di promozione in Serie B. "Oggi Massimo Rastelli arriva a Bari per mettere a disposizione della Società e della squadra la sua competenza, la sua determinazione e la sua conoscenza del calcio, unite all'etica del lavoro che lo contraddistingue. Al Mister l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la SSC Bari", si legge nel comunicato del club. Un nuovo corso tecnico dopo l'addio a Moreno Longo: il Bari si affida a Rastelli.