Salernitana, la Scafatese tenta il blitz per Novella Il terzino ora è nel mirino dei canarini

Un’accelerata improvvisa. C’è un avversario in più nella corsa per la Salernitana a Mattia Novella. Nella giornata di ieri, la Scafatese ha mosso passi concreti per il terzino made in Bersagliera. I canarini, alle prese con l’ambizioso progetto ideato dal patron Romano, hanno accelerato per portare in gialloblù il terzino dal Crotone. In rossoblu dallo scorso gennaio, l'ex Potenza e Lazio ha totalizzato 34 presenze complessive, con 1 gol e 1 assist nella scorsa stagione.

Poi l’addio di Longo, la crisi societaria che attanaglia il Crotone e la volontà molto forte di poter ritornare in granata. La Salernitana ci aveva pensato, ci era stata anche una stretta di mano con Cosmi sulla spiaggia di Santa Teresa poi la frenata. E ora il tentativo di inserimento della Scafatese. Lo scuola Salernitana apre al trasferimento, i canarini ora puntano Novella.