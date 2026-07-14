Salernitana, ecco la campagna abbonamenti: info e costi Tutte le informazioni sui carnet stagionali in vendita di domani

“Salerno è mia, io la difendo”. La campagna abbonamenti dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2026/27 prende spunto dalla celebre frase pronunciata nel 1544 da San Matteo, Santo Patrono di Salerno: la leggenda narra che fu proprio lui a intervenire per scongiurare l’invasione saracena sulle coste cittadine. L’abbonamento sarà valido per assistere a tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S. Salernitana 1919 nel campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2026/27. Nella scorsa stagione era valido per assistere a 18 partite.

La Salernitana lancia la nuova campagna abbonamenti: i dettagli

Tante agevolazioni per i tifosi e in particolare per gli abbonati che confermeranno il proprio abbonamento. Da domani, mercoledì 15 luglio, partirà la fase di prelazione per i vecchi abbonati con tariffa scontata dedicata, invariata rispetto a quella dell’anno scorso pur essendo il carnet valido per una gara in più, che terminerà il 21 luglio. Dal 22 luglio e fino al 28 luglio scatterà la promozione “Porta un amico“: ciascun vecchio abbonato che confermerà il proprio abbonamento anche per la stagione 2026/27 potrà acquistare un altro abbonamento per una seconda persona alla stessa tariffa agevolata a lui dedicata in fase di prelazione. Contestualmente, sempre dal 22 luglio e fino al fischio d’inizio della prima gara casalinga di campionato, prenderà il via la vendita libera a tariffa intera (o ridotta per donne, over 65 e under 14).

Previste riduzioni e agevolazioni per le persone con disabilità (ed eventuali accompagnatori) e pacchetto family: in entrambi i casi, le richieste saranno accolte dal 15 luglio al 2 agosto.

I costi

Categoria Curva Sud Distinti Tribuna Azzurra Tribuna Verde Tribuna Rossa

Intero €122 (117+5) €205 (195+10) €264 (254+10) €348 (333+15) €495 (480+15)

Prelazione / Porta un amico €85 (80+5) €165 (160+5) €200 (190+10) €290 (280+10) €420 (405+15)

Intero Famiglia €85 (80+5) €165 (160+5) €200 (190+10) — —

Donna / Over 65 — €137 (132+5) €165 (160+5) €226 (216+10) €327 (312+15)

Donna / Over 65 - Prelazione / Porta un amico — €105 (100+5) €120 (115+5) €190 (180+10) €275 (265+10)

Donna / Over 65 Famiglia €85 (80+5) €105 (100+5) €120 (115+5) — —

Under 14 €75 (70+5) €85 (80+5) €105 (100+5) €135 (130+5) €190 (185+5)