Salernitana, suggestione trequarti: rispunta Oviszach Tentativo con il calciatore in uscita dall'Ascoli ma nel mirino del Catania. Faggiano ha varie piste

La necessità è di intervenire sulla trequarti. La Salernitana lavora, incassa la possibilità di rinnovo di Andrea Ferraris con il Pescara e intanto studia nuove opzioni. Dopo il sondaggio delle scorse settimane, il club granata è ritornato a bussare alla porta dell’Ascoli per Enrico Oviszach. Il calciatore non è stato selezionato per il ritiro estivo. Si cerca l’accordo per un addio. L’entourage del giocatore ha infatti dialogato nelle scorse ore con il direttore sportivo Faggiano. Sul calciatore però è piombato anche il Catania che potrebbe favorire l’addio di uno fra Cicerelli e Lunetta, nomi caldi in ottica scambio con Gyabuaa.

Occhi su Capone

La Salernitana monitora Christian Capone. Il trequartista, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo aver messo a segno 11 gol e 8 assist nell’ultima stagione, fa gola a più di qualcuno. A legarlo al club ci sarebbe una clausola rescissoria considerata abbordabile e che potrebbe spingere la Salernitana a premere sull’acceleratore. Per Faggiano c’è una tentazione che riporta allo scorso gennaio ed è Valerio Verre. Classe ’94, Verre lo scorso anno è ripartito dal Perugia dopo la rottura col Palermo ed ora cerca un nuovo progetto.